Тема на срещата би била ядрената програма на Техеран
Иран е готов за преговори със Съединените щати. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи, след като се появиха съобщения, че в петък двете страни могат да изпратят свои преговорни екипи в Истанбул.
Тема на срещата би била ядрената програма на Техеран. Арагчи подчерта, че врагът на Иран вече се обръща към дипломацията, докато военноморските и въздушните сили на САЩ се струпват в региона за възможен удар.
САЩ предупреждават за бойни стрелби край Кипър
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че вече са в ход сериозни разговори с Иран и намекна за възможно споразумение, което да предотврати военна намеса. Арагчи добави, че страната му винаги е била готова за диалог при взаимно уважение и зачитане на интересите.Редактор: Мария Барабашка
