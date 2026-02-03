Иран е готов за преговори със Съединените щати. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи, след като се появиха съобщения, че в петък двете страни могат да изпратят свои преговорни екипи в Истанбул.

Тема на срещата би била ядрената програма на Техеран. Арагчи подчерта, че врагът на Иран вече се обръща към дипломацията, докато военноморските и въздушните сили на САЩ се струпват в региона за възможен удар.

САЩ предупреждават за бойни стрелби край Кипър

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че вече са в ход сериозни разговори с Иран и намекна за възможно споразумение, което да предотврати военна намеса. Арагчи добави, че страната му винаги е била готова за диалог при взаимно уважение и зачитане на интересите.

Редактор: Мария Барабашка