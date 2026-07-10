Напусна ни генерал-майор Александър Александров – български космонавт и изтъкнат военен летец. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев в публикация във Facebook.

Александър Александров е вторият български космонавт, летял на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5“, Станция Мир и Союз ТМ-4. Мисията продължава от 7 до 17 юни 1988 г.

🇧🇬 🇧🇬🇧🇬Днес се навършват 36 години от полета на 7 юни 1988 г. от Байконур на втория български космонавт Александър Александров. Той прекарва 9 дни и 20 часа в космоса, от които 7 дни са на борда на орбитална станция „Мир“.

Неговото изстрелване превръща България в третата държава… pic.twitter.com/7bJ2xVyTXk — Васил Василев (@sveshtenikvasil) June 7, 2024

"Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания", написа още премиерът.

"Като летец и офицер той остави след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти. В този тежък момент изразявам своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров. Нека неговият пример остане жив за всички, които следват пътя на знанието, честта и служението на Отечеството. Поклон пред светлата му памет!", пише още Радев в публикацията си.

Навършват се 35 години от полета на втория български #космонавт Александър Александров

Полетът превръща България в третата държава в света, след СССР и САЩ, изпратила двама души в Космоса, припомнят от ВВСhttps://t.co/5hw51mSMmD pic.twitter.com/1d3cUqo7y0 — Българска телеграфна агенция (@BTAnewsBG) June 7, 2023

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Редактор: Цветина Петрова