Снимка: iStock
За рисковете говори д-р Цветелина Великова
Мръсният въздух е една от причините за появата на автоимунните заболявания, за увеличаването на алергиите в детската възраст и за зачестяването на редица онкологични заболявания. До този извод се стига, след като учени установяват връзката между мръсния въздух и компрометирането на имунната система.
Темата коментира имунологът д-р Цветелина Великова в ефира на „Пулс” по NOVA NEWS.
През зимата замърсителите са свързани с отоплението, производствените предприятия, автомобилния трафик. Необходимо е измервателни уреди за отчитат чистотата на въздуха.
Д-р Великова посочи, че хората сами усещат промяна в здравословното си състояние при мръсен въздух и свързват едното с другото.
Хората боледуват по-често, когато живеят в замърсени райони, подчерта тя.
Мръсният въздух, който дишаме: Тиха заплаха за имунната система и причинител на алергии
Д-р Великова каза, че замърсителите влияят върху организма в двете направления на имунната система – да ни защитават от различни увреждащи агенти и да не реагира прекомерно срещу собствения организъм.
Лекарят препоръча правилно хране, физическа активност, добър сън и почивка, за да може имунната ни система да устоява имунната на мръсния въздух.
Д-р Великова подчерта, че Витамин Д е от голямо значение за организма и имунната система. И допълни, че Витамин Д е и имуномодулатор, не само витамин. Поради тази причина е важно нивата му да са оптимални.
Лекарят каза, че не трябва да се прекалява с имуномодулаторите и да не се приемат безразборно.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
