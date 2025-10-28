Победителите в конкурса "Хижа на годината '25" вече са ясни. Кампанията, която цели да популяризира планинския туризъм и да отдаде заслуженото на хората, които поддържат хижите, отличи най-добрите в няколко категории. Кои са най-яките хижари, къде е най-вкусната кухня и кои хижи приеха планината за свой дом, въпреки трудностите?

"Ние тук се чувстваме вече в планината", пошегува се в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS Полина Димитрова, инициатор на кампанията. Заедно с нея беше и Олег Генов от хижа "Иван Вазов", който разказа за суровите условия нависоко.

"В момента вали горе сняг във високата планина. Сутринта говорихме с хижар "Иван Вазов" - вали сняг, трупа и се притесняваме дори как ще направим последното зареждане преди дългия зимен сезон. Всичко, което отива до хижата, става само с коне. Само с коне! Представете си едно място много високо в планината, до което няма път никакъв, никакъв автомобил не може да стигне там", заяви Генов.

Според инициатора на кампанията, освен самите хижи, е важно да се отдаде заслуженото и на хората, които се грижат за тях.

"Тази година имаме нова категория, която е "Хижар за пример", за точно да дадем това заслужено внимание и уважение към тези хора. Тази година победител е Димитър Велчев от хижа "Белмекен". Това е един млад хижар, но пък той е доста амбициозен и доста отдаден на това, което прави", каза Димитрова.

"Любимата категория на всички планинари е "Най-добра кухня". Хижа "Малка Бузлуджа" в Стара планина спечели този приз и най-интересното там е, че всъщност хората, които готвят, са двама господа, за които наистина поздравления. Те готвят по рецепти на бабите си, на майките си и наистина предлагат много разнообразна, вкусна, приготвена с домашни продукти", допълни тя.

Полина Димитрова изрази надежда, че конкурсът успява да привлече повече хора към планината и да ги накара да оценят труда на хижарите.

"Ние тази година в кампанията имаме над 42 000 гласа във всички категории, което за нас наистина означава много. И обратна връзка за нашата работа и за това въобще колко е важен туризмът и планинският туризъм за хората в България. И така смятам, че наистина можем да привлечем повече съмишленици, които да се грижат за тези места, както постоянно, така и с едно посещение", заяви тя.

