Церемониите по изпращането на дългогодишния върховен лидер на Иран Али Хаменей ще продължат шест дни и ще преминат през пет града в Иран и Ирак. Очаква се кулминацията да бъде на 9 юли в родния му Машхад, където според иранските власти между 8 и 10 милиона души могат да се включат в поклонението. Това съобщава Turkey Today.

Погребалните церемонии ще започнат между 4 и 6 юли в Техеран с религиозни служби в джамията „Имам Хомейни Мусала“, а основното шествие е насрочено между площадите „Имам Хюсеин“ и „Азади“. След това ковчегът ще бъде пренесен в свещения за шиитите град Кум, а на 8 юли - в иракските Наджаф и Кербала, където ще бъдат организирани церемонии в светилищата на имам Али, имам Хюсеин и Абас. Погребението е планирано за 9 юли в Машхад - родния град на Хаменей.

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Според иранското издание Alhurra подготовката за церемониите поставя Ирак в деликатна дипломатическа ситуация. Цитиран е източник от кабинета на иракския премиер, според когото насрочването на погребението непосредствено преди планираното посещение на премиера Али ал Заиди във Вашингтон „изглежда като опит да се постави иракското правителство в неудобно положение и да се демонстрира, че Ирак остава в сферата на влияние на Иран“. От друга страна, представители на шиитските политически сили твърдят, че церемонията няма политическа цел, а е религиозен акт, който отразява чувствата на милиони шиити.

За сигурността и организацията на иракската част от поклонението вече е сформиран специален комитет. Очаква се в церемониите да участват президентът на Ирак, премиерът, представители на основните политически сили и религиозни лидери. Междувременно в Техеран вече има множество билбордове и плакати с образа на Али Хаменей, както и с неговия наследник Моджтаба Хаменей, поел поста върховен лидер на 8 март 2026 г.

Редактор: Ралица Атанасова