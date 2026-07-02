Съединените щати и Иран отбелязаха напредък в поредния кръг непреки преговори, проведени с посредничеството на Катар и Пакистан, съобщиха катарски представители. Двете страни са се договорили диалогът да продължи, като нова среща ще бъде организирана в най-кратки срокове.

Според говорителя на катарското външно министерство Маджед ал Ансари следващият етап от разговорите ще бъде насрочен след церемониите по погребението на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, които започват в събота в Техеран.

Иран отказа пряка среща с американските пратеници в Катар

В Доха пристигнаха специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър, както и водещият ирански преговарящ Казем Гарибабади. Основната цел на дипломатическите усилия е да се подготви почвата за евентуална среща на най-високо политическо равнище и постигане на по-широко споразумение за намаляване на напрежението в региона.

Въпреки отчетения напредък, редица ключови въпроси продължават да разделят двете страни. Сред най-спорните теми са сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток и ситуацията в Ливан.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс потвърди, че свободното преминаване през стратегическия Ормузки проток е сред основните теми в разговорите. По думите му Вашингтон остава силно загрижен и за иранската ядрена програма, която също ще бъде обсъждана в рамките на преговорния процес.

От своя страна Казем Гарибабади подчерта, че иранската делегация не е провеждала преки срещи с американските представители. Според него разговорите чрез посредниците са били фокусирани върху кризата в Ливан и възможностите за размразяване на част от иранските активи, блокирани в чужбина.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

Ливан остава едно от най-трудните препятствия по пътя към споразумение. Техеран настоява за пълно прекратяване на бойните действия между подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ и израелската армия. Иран също така призовава Израел да се изтегли от териториите в Южен Ливан, които в момента контролира.

Израел обаче отхвърля подобни искания и поддържа позицията, че трябва да запази военно присъствие в района, както и правото да предприема операции срещу „Хизбула“, която според израелските власти продължава да представлява заплаха за северните части на страната.

ВСИЧКО ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова