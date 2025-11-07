Бивш израелски заложник, освободен миналия месец, заяви пред израелска телевизия, че е бил сексуално насилен по време на двете си години в плен в Газа, съобщава Би Би Си. В интервю за местна телевизия, 21-годишният Ром Браславски описа как е бил съблечен гол и вързан от членове на "Ислямски джихад".

„Това беше сексуално насилие и основната му цел беше унижение. Целта му беше да ме унижи, да смаже достойнството ми“, каза той.

Това е първият мъж, държан като заложник, който публично твърди, че е бил сексуално малтретиран.

Ром Браславски е бил в отпуск от службата си като войник в израелската армия и е работил като охранител на музикалния фестивал, когато "Хамас" и съюзническите палестински въоръжени групировки нападат южен Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и вземайки 251 други за заложници.

Израел получи тялото на заложник от Червения кръст в Газа по силата на примирието с "Хамас"

Преди четири седмици Браславски беше сред последните 20 живи израелски заложници, освободени по силата на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, постигнато с посредничеството на САЩ.

Той каза, че е бил държан със завързани очи в продължение на три седмици, слагали са му камъни в ушите, за да ограничат слуха му, и са му намалили дажбите храна и вода. Браславски каза, че са го завързали, удряли с юмруци и го били с метален кабел – и че това се е повтаряло няколко пъти на ден.

Израелският президент Исак Херцог заяви, че Браславски е проявил „изключителна смелост, споделяйки ужасите на пленничеството си, включително ужасяващото сексуално посегателство, което е преживял“.

„Светът трябва да разбере мащаба на престъпленията, извършени от терористите в Газа, отвратителната жестокост, сексуалното насилие и малтретирането“, написа той в X.

Редактор: Емил Йорданов