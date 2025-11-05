Израел получи тялото на заложник от Червения кръст в Газа, съобщиха от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху. Това се случи в рамките на последния етап от предаването на тела по силата на примирието между Израел и палестинската групировка "Хамас", договорено с посредничеството на САЩ, предаде АФП.

Ковчегът на пленника бил предаден на израелската армия (ЦАХАЛ) и вътрешната служба за сигурност ("Шин Бет") и „ще бъде посрещнат с военна церемония“, преди да бъде изпратен в националния съдебномедицински център за идентификация, заявиха от премиерската канцелария.

Израел върна в Газа телата на 15 палестинци

„Усилията за връщане на нашите заложници продължават и няма да спрат, докато не бъде върнат и последният заложник“, се казва още в съобщението.

В съвместно изявление по-късно армията и службата „Шин Бет“ потвърдиха, че останките са „преминали границата в Държавата Израел“. Военните призоваха обществеността да изчака официалното потвърждение на самоличността на починалия.

В началото на примирието миналия месец, "Хамас" освободи всички 20 оцелели заложници, пленени по време на нападението над Израел на 7 октомври 2023 г., което отприщи войната в Газа. В замяна Израел освободи стотици палестински затворници от арест.

От общо 28 починали заложници, чиито тела "Хамас" се съгласи да предаде по силата на споразумението, досега са върнати 21 – 19 израелци, един тайландски гражданин и един непалец – без да се включва последното тяло.

Израел се съгласи да върне телата на 15 палестинци за всеки загинал заложник, който получава.

Израелските власти обвиниха "Хамас" в умишлено забавяне на процеса по предаване на телата на починалите заложници, докато палестинската организация твърди, че процесът се бави заради факта, че много от телата са затрупани под развалините на Газа.

