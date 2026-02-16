Снимка: iStock/Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
-
Това е 42-рото изригване на кратера от декември 2024 г. насам
Огромни фонтани от лава, изхвърлени от вулкана Килауеа на Хавайските острови, озариха нощното небе. На кадри, заснети в нощта срещу неделя, се виждат огромните потоци от разтопена магма, които се стичат от склоновете му. Това е 42-рото изригване на кратера от 23 декември 2024 г. насам, припомнят учените от Геоложката служба на САЩ.
Деветчасово зрелище: Изригна вулканът Килауеа в Хавай (ВИДЕО)
Периодичните изригвания на Килауеа са съсредоточени основно в два кратера - един от южната и един от северната му страна. Вулканът е разположен в затворена зона на Национален парк „Вулкани на Хаваите“ и е един от най-активните в света.Редактор: Станимира Шикова
