Огромни фонтани от лава, изхвърлени от вулкана Килауеа на Хавайските острови, озариха нощното небе. На кадри, заснети в нощта срещу неделя, се виждат огромните потоци от разтопена магма, които се стичат от склоновете му. Това е 42-рото изригване на кратера от 23 декември 2024 г. насам, припомнят учените от Геоложката служба на САЩ.

Деветчасово зрелище: Изригна вулканът Килауеа в Хавай (ВИДЕО)

Периодичните изригвания на Килауеа са съсредоточени основно в два кратера - един от южната и един от северната му страна. Вулканът е разположен в затворена зона на Национален парк „Вулкани на Хаваите“ и е един от най-активните в света.

Редактор: Станимира Шикова