Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“.

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

През 2018 година тя бе председател на Комисията за финансов надзор. Била е и заместник-финансов министър през 2012 година.

Продуправителите се предлагат от управителя на БНБ, а след това се избират от Народното събрание. Мандатът е 6 години, като е възможно преизбиране.

Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание, след това да се разгледа в комисия (най-често - бюджетна), има изслушване на кандидата и гласуване в зала с обикновено мнозинство.

След като подуправителят на институцията Андрей Гюров пое по-висока изпълнителна длъжност - в случая премиерския пост в служебно правителство - възникна необходимост от гарантиране на институционална непрекъсваемост и стабилност на управлението. За да не остане структурата без ясно определено оперативно ръководство правомощия, се налага назначаването на нов подуправител, който да поеме част от функциите и да осигури нормалното функциониране на институцията. Така се избягва концентрацията на отговорности в един човек и се запазва балансът в управленската йерархия, особено в период на политически преход или временна промяна в ръководството.

