Народното събрание прие процедурните правила за условията и реда за предлагане и избор на подуправител на Българската народна банка с управление „Емисионно“.

Управителят на Централната банка Димитър Радев разполага със срок от 7 дни, за да предложи кандидат за поста. Номинацията трябва да бъде съобщена публично, след което кандидатът ще бъде изслушан от парламентарната Комисия по бюджет и финанси в рамките на нов 7-дневен срок.

Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ

За избора на нов подуправител е необходимо мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители в пленарната зала.

В мотивите към решението се посочва, че съгласно Закона за БНБ изборът трябва да бъде проведен не по-късно от един месец след прекратяването на правомощията на предишния подуправител. От парламента подчертаха, че макар номинацията да зависи от управителя на БНБ, Народното събрание е длъжно по закон да открие процедурата.

Решението беше подкрепено от депутатите на ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", БСП-ОЛ, "Има такъв народ", както и от част от независимите народни представители.