Снимка: iStock
-
По-високи сметки за ток: Софтуерен проблем или по-голямо потребление
-
Любомир Дацов: Удължителният бюджет е „застраховка“, но 5% увеличение на заплатите е популизъм
-
Как една котка с лула вдъхновява новия рекламен гуру: Говори творческият директор на Amazon
-
Каримански: Служебният кабинет не бива да прокарва политики чрез бюджета
-
Тръмп наложи нова световна такса от 10% върху вноса
-
Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Очаква се обявяване на кандидатурите
Започва процедурата за избор на нов подуправител на Българската народна банка, след като Андрей Гюров пое поста на служебен премиер.
Адв. Христев: След като подаде оставка от УС на БНБ, Гюров няма да се върне на тази позиция
В дневния ред на Комисията по бюджет и финанси е предвидено приемането на процедурните правила и реда за предлагането на кандидатите за ръководител на управление "Емисионно" на Централната банка. Очаква се обявяване на кандидатури и изслушването им от депутатите.
Според закона, ако управителят или подуправителите на БНБ поемат поста служебен премиер, трябва да подадат оставка от длъжността си в банковата институция.Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни