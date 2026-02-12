Вперените погледи към Андрей Гюров като номиниран за служебен министър-председател отново извадиха на дневен ред въпросите около позиционирането му начело на изпълнителната власт на фона на продължаващата съдебна сага. От вчера Гюров е официално предложен за служебен премиер, а от днес, по думите на президента Илияна Йотова, той е единственият кандидат, заявил готовност да подаде оставка като подуправител на Българската народна банка, след като бъде назначен за премиер.

В ефира на „Пресечна точка“ адвокатът на Гюров пред Съда на Европейския съюз - доц. Христо Христев, внесе яснота по юридическия казус и подчерта, че спорът има две страни. „Едната касае спора относно решението на Комисията за противодействие на корупцията и БНБ - дали г-н Гюров се намира в условия на несъвместимост и съответно дали е нарушил законовите си задължения като член на Управителния съвет на БНБ“, обясни Христев. По думите му по този въпрос има две висящи дела.

От другата страна стои отправеното официално преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, с което трябва да бъде установено дали основанията за освобождаване от длъжност са ефективни и съответстват на европейското право.

Адвокатът подчерта, че независимо от текущия спор, Гюров продължава да има качеството на подуправител на БНБ. „Макар да е отстранен от изпълнение на длъжността за оспорвания период, той запазва правния си статут. Именно поради това президентът има право да го назначи за служебен министър-председател“, посочи Христев.

По думите му, след като бъде назначен за премиер, Гюров ще трябва да подаде оставка като подуправител на Централната банка. „След като един път подаде оставка от Управителния съвет на БНБ, той няма да се върне на тази позиция“, категоричен беше юристът.

Христев съобщи още, че вече е получена призовка чрез системата на Съда на ЕС, според която заседанието за назначаване на генерален адвокат по делото е насрочено за 26 март. Окончателното решение на Съда на ЕС се очаква няколко месеца по-късно.

Адвокатът припомни, че в продължение на година и половина Гюров не е упражнявал правомощията си и е бил ограничен да извършва каквато и да било дейност, с изключение на преподавателската.

Редактор: Дарина Методиева