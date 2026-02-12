„Вътрешният министър трябва да има репутация и от първия ден да предприеме действия по осигуряването на честни избори. Би трябвало да е човек от системата”. Това каза Андрей Гюров минути след срещата си с президента Илияна Йотова, на която тя му връчи мандата за съставяне на служебен кабинет.

На въпрос дали МВР може да бъде оглавено от Бойко Рашков, Гюров отговори, че всички опции са на масата.

По думите му правосъдният министър трябва да задейства процедура по смяна на фигурата, заемаща поста главен прокурор. „Гледаме МВР и Министерството на правосъдието в цялост. Има един човек, който е узупирал офиса на главния прокурор и министърът наистина трябва да предприеме действия по случая”, допълни той.

Гюров каза, че все още не е готов с имената от състава на кабинета, който ще предложи.

„Предстоят разговори и срещи. Те ще протекат много бързо. Основната задача ще бъде осигуряване на честни избори, които да мотивират хората да гласуват. Със сигурност ще трябва да направим нов удължителен бюджет, тъй като изборите бяха изместени напред. Имената на министрите са изцяло моя отговорност, но мисля, че с президента сме на едно мнение за тях. В кабинета не трябва да има хора на конци, сламени хора. Аз не съм член на ПП, нито съм зависим от някоя политическа партия. Ще вършим работа без да се създава истерия и ще осигурим плавен преход към редовно правителство", коментира още Гюров.

Редактор: Маргарита Стоянчева