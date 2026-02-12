Президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Държавният глава му даде срок от една седмица за изпълнение.

Дотук се стигна, след като петима души от така наречената „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

От него се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да заработи.

Ако ми се представи кабинет в необходимите срокове, трите указа ще бъдат издадени на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април и това беше оптималната дата, откогато аз съм президент, каза държавният глава.

„Очакванията са изключително големи - от Вас очакваме да защитите всеки наш глас. Очакваме изборите да бъдат честни и прозрачни и да се проведат спрямо законите в България, за да гарантират стабилна, правова и стабилна държава. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание, с което ще трябва да си сътрудничите. От споделената политическа отговорност ще зависи успешното решение на всички проблеми. Очаквам до една седмица да представите състав на правителство”, подчерта президентът.

На свой ред Андрей Гюров прие папката с готовност да изпълни задачата в срок. „Ситуацията не е нормална, но Вие ми давате Вашето доверие, а аз го приемам, въпреки ограничения избор за служебен премиер. Ще подходя с отговорност и разум, задачата ми е да има честни избори и хората да видят смисъл да гласуват, както и да се работи без да се създава истерия. Хората трябва първо да се доверят на личностите, които представляват институциите. В следващите дни ще събера екип, в които всички ще намерят своя образ, това ще са хора с експертиза, приличие и опит, те няма да се представят с политическите си позиции. Това ще са лица, които няма да действат безпардонно, нито ще се налагат с агресия, а ще всяват спокойствие. Очакваме възможност да се докажем с работа”, отвърна Гюров.

След края на срещата с президента, той посочи, че все още не е готов с имената от състава на кабинета, който ще предложи. „Предстоят разговори и срещи. Те ще протекат много бързо. Основната задача ще бъде осигуряване на честни избори, които да мотивират хората да гласуват. Със сигурност ще трябва да направим нов удължителен бюджет, тъй като изборите бяха изместени напред. Имената на министрите са изцяло моя отговорност, мисля, че сме на едно мнение с президента за тях. В кабинета не трябва да има хора на конци, сламени хора. Аз не съм член на ПП, нито съм зависим от някоя политическа партия. Ще вършим работа без да се създава истерия и ще осигурим плавен преход към редовно правителство. Вътрешният министър трябва да има репутация и от първия ден да предприеме действия за осигуряване на честни избори, би трябвало да е човек от системата”, отбеляза Гюров.

По думите му правосъдният министър трябва да задейства процедура по смяна на фигурата, заемаща поста главен прокурор. „Гледаме МВР и Министерството на правосъдието в цялост, има един човек, който е узупирал офиса на главния прокурор и министърът трябва наистина да предприеме действия по случая”, допълни той.

Спрях се на кандидатурата на Андрей Гюров, тъй като единствено той подава оставка като подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси, не подлагам представителите на Народната банка, Сметната палата и институцията на омбудсмана на съмнения за политическа обвързаност. Очаквам провеждане на честни и добре подготвени избори, както и споделена отговорност между служебния кабинет и НС за решаване на важните въпроси за страната. Не смятам, че Гюров ще има проблеми да направи политически безпристратен кабинет, вярвам, че е научил доста уроци през последните години. Така президентът Илияна Йотова обясни своя избор на Андрей Гюров за служебен премиер и очакванията си от него.

По думите ѝ последните промени в Конституцията са били гавра. "Не бих искала в служебния кабинет да видя компрометирани хора, които да изместят акцента в предизборната кампания в скандали. Бих върнала състава на кабинета, ако видя личности, които не смятам, че биха се справили със задачите си. Ще бъда коректив на служебния кабинет - ако не работи в интерес на българските граждани. Ще дам гласност за всеки сигнал за нередности. Не смятам, че Гюров ще има проблеми да направи политически безпристратен кабинет, вярвам, че е научил доста уроци през последните години", отговори Йотова на въпрос на NOVA.