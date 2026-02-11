Снимка: БГНЕС
-
Гроздан Караджов подписа договорите за пътническите жп превози в страната
-
Белият дом изтри публикация на Ванс за арменския геноцид
-
Теодор Славев: Йотова ще посочи Андрей Гюров за служебен премиер, Бойко Рашков ще е вътрешен министър
-
Жечо Станков: Удължаването на дерогацията за „Лукойл“ гарантира доставки и работни места
-
Има ли ЕС план за прием на Украйна догодина
-
Рокади в „БСП-Обединена левица”: Смениха ръководството на парламентарната група
Петима души от „домовата книга” дадоха своето съгласие да станат служебен премиер
Президентът Илияна Йотова реши кой ще оглави служебния кабинет. Поста служебен премиер заема Андрей Гюров.
В 10 ч. на 12 февруари държавният глава ще приеме на "Дондуков" 2 Гюров, където ще му възложи да състави служебен кабинет.
Припомняме, че общо петима души от т. нар. „домова книга” дадоха своето принципно съгласие да поемат Министерския съвет до сформирането на редовно правителство. Това бяха подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.
Кой е Андрей Гюров
Той е подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат. Роден е на 31 декември 1975 г. в гр. Гоце Делчев.
►Образование
2002 – 2005
Доктор по икономика с дисертация: „Въвеждане на Базел II и свързани с това решения на средно големи банки в конкурентна среда“, Виенски университет, Виена, Австрия;
2000 – 2002
Следдипломна квалификация „Количествени методи за финансов анализ“ с дисертация: „Възстановяване и корелационни ефекти при анализ на CDO в развиващи се пазари“, Висш институт за научни изследвания (IHS), Виена, Австрия;
1994 – 1999
Бакалавър по икономика, Университет „Труман“, Мисури, САЩ (първите две години – в Софийски университет „Св. Климент Охридски“).
►Професионален опит
От 26 юли 2023
Подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат;
Ноември 2021 – юли 2023
Народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание на Република България; Член на Комисия по въпросите на Европейския съюз в 49-ото НС;
Председател на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ и член на Комисия по въпросите на Европейския съюз в 48-ото НС;
Председател на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ и член на Комисия по бюджет и финанси в 47-ото НС;
Януари 2016 – ноември 2022
Член на борда на Балкански-Паница институт за научни издирвания (BPIAS); Директор на BPIAS Лятно училище по икономика;
Януари 2015 – ноември 2021
Главен асистент, преподава Корпоративни финанси, Управление на риска, Оценяване на компании, Управление на инвестиции във Факултет по бизнес администрация, Американски университет в България, Благоевград;
Юни 2016 – юни 2021
Преподава Капиталови пазари, Съвременна теория на инвестиционния портфейл, Оценяване на опции, FH Wien University of Applied Sciences, Виена, Австрия;
Септември 2017 – февруари 2020
Преподава Финансово моделиране, Управление на риска, Управление на активи, Магистърска програма по финанси, банково дело и недвижими имоти в SDA Bocconi School of Management/АУБ, София, България;
Януари 2010 – декември 2015
Главен асистент/директор, преподава Макроикономика, Пари, банки и финансови пазари, Финансови пазари и институции във Факултет по икономика, Американски университет в България, Благоевград;
Септември 2007 – януари 2008
Преподава Банков мениджмънт във Виенски университет, Виена, Австрия;
Януари 2004 – декември 2007
Води обучения на мениджъри от висше и средно управленско ниво на банката по теми, свързани с управление на кредитния риск, Volksbank Academy, Виена, Австрия;
Януари 2002 – декември 2007
Директор на отдел „Контрол на кредитния риск“ и старши експерт по анализ и методология на риска, Volksbank Group, Виена, Австрия;
Април 2005 – април 2007
Гостуващ лектор, Center for Central European Financial Markets, Виена, Австрия;
Септември 1999 – август 2000
Кредитен анализатор, Harris Bank, Чикаго, САЩ.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни