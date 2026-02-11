Президентът Илияна Йотова реши кой ще оглави служебния кабинет. Поста служебен премиер заема Андрей Гюров.

В 10 ч. на 12 февруари държавният глава ще приеме на "Дондуков" 2 Гюров, където ще му възложи да състави служебен кабинет.

Припомняме, че общо петима души от т. нар. „домова книга” дадоха своето принципно съгласие да поемат Министерския съвет до сформирането на редовно правителство. Това бяха подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

Кой е Андрей Гюров

Той е подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат. Роден е на 31 декември 1975 г. в гр. Гоце Делчев.

►Образование

2002 – 2005

Доктор по икономика с дисертация: „Въвеждане на Базел II и свързани с това решения на средно големи банки в конкурентна среда“, Виенски университет, Виена, Австрия;

2000 – 2002

Следдипломна квалификация „Количествени методи за финансов анализ“ с дисертация: „Възстановяване и корелационни ефекти при анализ на CDO в развиващи се пазари“, Висш институт за научни изследвания (IHS), Виена, Австрия;

1994 – 1999

Бакалавър по икономика, Университет „Труман“, Мисури, САЩ (първите две години – в Софийски университет „Св. Климент Охридски“).

►Професионален опит

От 26 юли 2023

Подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат;

Ноември 2021 – юли 2023

Народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание на Република България; Член на Комисия по въпросите на Европейския съюз в 49-ото НС;

Председател на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ и член на Комисия по въпросите на Европейския съюз в 48-ото НС;

Председател на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ и член на Комисия по бюджет и финанси в 47-ото НС;

Януари 2016 – ноември 2022

Член на борда на Балкански-Паница институт за научни издирвания (BPIAS); Директор на BPIAS Лятно училище по икономика;

Януари 2015 – ноември 2021

Главен асистент, преподава Корпоративни финанси, Управление на риска, Оценяване на компании, Управление на инвестиции във Факултет по бизнес администрация, Американски университет в България, Благоевград;

Юни 2016 – юни 2021

Преподава Капиталови пазари, Съвременна теория на инвестиционния портфейл, Оценяване на опции, FH Wien University of Applied Sciences, Виена, Австрия;

Септември 2017 – февруари 2020

Преподава Финансово моделиране, Управление на риска, Управление на активи, Магистърска програма по финанси, банково дело и недвижими имоти в SDA Bocconi School of Management/АУБ, София, България;

Януари 2010 – декември 2015

Главен асистент/директор, преподава Макроикономика, Пари, банки и финансови пазари, Финансови пазари и институции във Факултет по икономика, Американски университет в България, Благоевград;

Септември 2007 – януари 2008

Преподава Банков мениджмънт във Виенски университет, Виена, Австрия;

Януари 2004 – декември 2007

Води обучения на мениджъри от висше и средно управленско ниво на банката по теми, свързани с управление на кредитния риск, Volksbank Academy, Виена, Австрия;

Януари 2002 – декември 2007

Директор на отдел „Контрол на кредитния риск“ и старши експерт по анализ и методология на риска, Volksbank Group, Виена, Австрия;

Април 2005 – април 2007

Гостуващ лектор, Center for Central European Financial Markets, Виена, Австрия;

Септември 1999 – август 2000

Кредитен анализатор, Harris Bank, Чикаго, САЩ.

