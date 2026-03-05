Зоопаркът в Стара Загора обяви радостна новина – в колекцията от обитатели вече има три новородени лъвчета.

Малките са потомство на младата двойка Елза и Лео и са родени на 20 януари тази година.

От зоопарка уточняват, че в котилото има две мъжки и едно женско лъвче. Гордата майка вече показва малките си на посетителите, които могат да видят новото попълнение в сектора за хищници.

Екипът на зооградината определя появата на новия живот като огромна радост, но и сериозна отговорност. „Възможността да се грижим и да отгледаме новото поколение лъвчета носи вълнение за целия екип, но и голяма отговорност“, посочва ръководителят д-р Найден Илинов.

Специален принос за успешното отглеждане на животните има и старши гледачът в сектор „Хищници“ Катерина Господинова, чиито усилия са повод за гордост в екипа. От зоопарка споделят, че появата на новите лъвчета носи силни емоции и положителна енергия както за служителите, така и за посетителите.

