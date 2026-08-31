Италия удължава с още 15 дни граничния контрол за пътуващите от и към Испания, въведен заради миграционната криза в Сеута. Извънредните проверки започнаха на 1 август и първоначално трябваше да действат един месец. С изтичането на този срок италианските власти са решили мярката да остане в сила още две седмици.

Контролът обхваща граждани на държави извън Европейския съюз и Шенгенското пространство, които пътуват между Италия и Испания. Тъй като двете страни нямат обща сухопътна граница, проверките се извършват при пътувания по въздух и море.

Испания въведе граничен контрол с Италия

Решението предизвика недоволство в Мадрид, откъдето през последния месец неколкократно възразиха срещу въведените от Италия ограничения.

От италианското вътрешно министерство обясниха, че удължаването е предприето след оценка на Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите. Според властите все още са налице част от обстоятелствата, довели до възстановяването на контрола на 1 август.

В Рим обаче отчитат и предприетите от Испания съвместно с Европейския съюз мерки за овладяване на ситуацията. Италианските власти изразяват очакване, че те ще позволят постепенно нормализиране и последващо отпадане на временния контрол.

Редактор: Цветина Петкова