Първи работен ден в Столичната община за архитект Любо Георгиев, който ще отговаря за едни от най-тежките проблеми на София - презастрояването, развитието на градската среда и опазването на културното наследство. Новата структура на кмета Васил Терзиев беше одобрена от третия път от Столичния общински съвет. Предизвикателствата пред София Георгиев коментира в предаването „Пресечна точка” по NOVA.

Това е вторият опит на Любо Георгиев да влезе в екипа на Васил Терзиев, след като в началото на мандата си тръгна с мотивите, че няма как да реализира проектите си. Сега той е уверен, че ситуацията е различна. „Настъпиха промени на лично и на административно ниво. Тази административна реформа беше необходима, за да започнат структурните промени. Тук говорим за системни грешки, които се решават със системни решения“, обясни той.

От 1 февруари влиза в сила нова структура на управление на Столичната община

Според заместник-кмета ключовото е СО да заеме своята водеща роля в развитието на града. „Това, което се случваше десетилетия наред, е да бъдат обслужвани множество дребни и едри частни интереси. Те са абсолютно легитимни, но в този огромен инвестиционен натиск общината загуби своята водеща роля. Градът е нещо повече от сбор от хиляди частни инициативи“, категоричен е архитектът.

► Баланс на територията и презастрояване

Георгиев посочи като основен приоритет „баланса на територията“. По думите му в южните квартали, като „Манастирски ливади“ и „Кръстова вада“, този баланс е сериозно нарушен по отношение на инфраструктурата. „Ще оценяваме в кои части на града картата е „червена“ и там ще предприемаме действия. Това зависи и от това колко строителство и с каква интензивност позволяваме“, обясни той.

Относно изграждането на небостъргачи в София, Георгиев подчерта, че досега трафик анализите за големите проекти са били поръчвани и плащани от самите инвеститори, което често водило до „странни заключения“. „От този момент нататък Общината ще изгражда свой собствен вътрешен експертен капацитет за тези анализи. Публична институция ще оценява дали транспортната инфраструктура може да поеме дадена сграда“, посочи заместник-кметът.

► Проблемът със застроените реки и „Зеленият ринг“

Друг голям проблем, по който ще се работи, са застроените реки, които преминават през частни имоти. Решението, според Георгиев, е в актуването им като публична собственост, което е било пропуснато през годините. Целта е около тях да се създаде паркова среда като част от по-големия проект, наречен „Зелен ринг“ - пръстен, който да обвърже множество столични квартали.

Заместник-кметът призна, че един от най-дразнещите проблеми за него е състоянието на тротоарите и кръстовищата. Той се обяви срещу практиката на „ремонт на ремонта“, при която решенията се вземат на терен, и подчерта, че всичко трябва да се случва на базата на предварително планиране и проектиране. „Важна е и комуникацията - СО често не е разказвала защо прави нещо и как то помага на обществото. Моята цел е обективност през факти и публичност“, заключи Любо Георгиев.

Целия разговор гледайте във видеото.

