Централната избирателна комисия обяви първоначалния списък на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън България за президентските избори, насрочени за 25 октомври 2026 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок.

ЦИК поиска от Министерството на външните работи да предостави актуална информация за държавите, в които България има дипломатически и консулски представителства, както и за разрешителните режими на приемащите страни. От външното ни ведомство представиха списък, като изложиха съображения за сигурност и организационна невъзможност за образуване на секции в отделни локации. От Комисията обясниха, че са приели становището на министерството и не са включили въпросните места.

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ЦИК поиска и данни от „Информационно обслужване” за местата в Европейския съюз, където на предходни избори през последните пет години са гласували не по-малко от 100 избиратели.

Определянето на окончателния брой на избирателните секции във всяко населено място ще се извърши на по-късен етап – след изтичане на срока за подаване на заявления за гласуване извън страната. Това ще се случи въз основа на обобщените данни и мотивираните предложения на ръководителите на дипломатическите ни представителства.

Пълния списък на държавите и местата може да видите тук .

Редактор: Мария Барабашка