Мъжът, който се издирваше в Стара Планина, е открит жив. Това потвърди за NOVA Георги Кръстев от "Централен Балкан".

Никола, който 5 дни е изчаквал в бурята, е успял да се спаси в тежките условия, стигайки до заслон в планината. Изключително изнемощял е. Спасителите са го свалили до хижа "Триглав". Мъжът е оцелял, след като се е добрал до планински заслон. Там той ежедневно е почиствал снега, за да може спасителите да го открият.

„Хвана ме лошо време и нямах много избор. Почти нямах храна. На върха има около 1 метър сняг. Може би най-тежкото нещо беше в неделя, защото почна да вали един мокър сняг и той се трупаше на вратата. Беше ми ясно, че през нощта вратата ще замръзне и няма да мога изляза отвън. Поради тази причина излизах и изривах всичко. След един час отново влизах до печката - мокър", разказа потърпевшият.

Той подчерта, че битката му продължила от 10 ч. от 19 ч. „Ако не се бях борил със снега, щях да остана затрупан в заслона. Трябваше да чакам някого да дойде отвън, защото ако аз се бях отказал - оставам блокиран”, посочи Никола.

„Ако не е бил в заслона, нямало е как да оживее. Това, което е направил той, е спасило живота му. Успял е, съхранил е сили, пестил е храната си до последно”, отбеляза директорът на „Централен Балкан” Георги Кръстев. По думите му, проблемът в случая е бил, че човекът нямал модерен мобилен телефон, за да сигнализира, че е жив и здрав.

По-рано от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че туристът се издирва в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина.

В сряда около 10:00 ч. в Дирекцията на парка е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“, с намерение да продължи към хижа „Тъжа“. Последно е бил забелязан в района на „Мазалат“, където споделил, че планира да пренощува на заслон „Голям Кадемлия“ и на следващия ден да продължи прехода си.

Вчера обаче спасителните екипи не могли да излязат поради лошото време. Днес няколко отряда бяха на терен. В издирването се включен дрон, както и техника от Парка – УТВ и АТВ машини, които улесняват придвижването в труднодостъпните и заснежени райони.

Никола благодари на спасителите си. Снимка: Национален парк „Централен Балкан“

От ръководството на Национален парк „Централен Балкан“ призовават туристите да следят внимателно метеорологичните прогнози и да предприемат планински преходи само при подходящи условия и добра подготовка.

Снимка: Георги Манев

Снимка: Георги Манев