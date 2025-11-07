Планинската спасителна служба и близките на 20-годишната Стефани я издирват на Витоша. Последно тя била видяна около 17 ч. в четвъртък в района на резиденция „Бояна“, откъдето се отправила нагоре към планината. 40 мин по-късно е забелязана около Боянския водопад.

В 9.30 сутринта в събота в началото на пътеката за Боянския водопад на ул. Поп Евстати Витошки се събират доброволци, които също да участват в издирването й. От Планинската спасителна служба молят желаещите да не идват преди 8.30, защото преди това теренът ще се обходи от кучета, които може да се объркат, ако има много хора.

Здравейте, Благодарим на всички за загрижеността и желанието да помогнат! Но преди това моля прочетете няколко важни... Posted by Планинска спасителна служба on Friday 7 November 2025

Според близките ѝ Стефани обича планината и често посещава маршрути около хижа и връх „Камен дел“, Копитото и Боянския водопад. Възможно е да се движи по немаркирани пътеки и извън утвърдените маршрути.

Младата жена била облечена с бяло яке до коляното, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Тя е висока около 1,70 м, има черна къса коса и към момента на изчезването не е носила телефон, лични документи, пари или челник, което допълнително затруднява търсенето през нощта.

Откриха жената, обявена за издирване в района на Витоша

„Вчера майката на момичето около 22 ч. подаде сигнал в 4-то Районно управление, че не е виждала дъщеря си от известно време и предполага, че може да безследно изчезнала. Веднага сформирахме издирвателни групи и уведомихме спасително-планинските служби, съдействие поискахме от Столичната община и доброволци”, обясни директорът на СДВР Любомир Николов. В издирването на жената е включено и обучено куче.

От Планинската спасителна служба призовават всички, които имат информация за местонахождението ѝ, да се свържат с телефон 0884 512 230, на който отговаря майката на Стефани.

Спасителите и доброволци отново ще претърсват районите около Боянския водопад, Камен дел и Копитото, като се обръщат с молба към туристите в планината да бъдат внимателни и да съобщават, ако забележат следи от изчезналата жена.

Редактор: Калина Петкова