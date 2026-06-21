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Кмет на втори тур избират и в поморийското село Бата
Днес частични избори се провеждат в няколко населени места в страната. Кмет на втори тур избират и в поморийското село Бата. До предсрочния вот се стигна, след като мандатът на досегашния кмет Георги Георгиев беше прекратен от общинската избирателна комисия след влязла в сила присъда по дело за купуване на гласове.
В края на миналата година ВКС потвърди присъдата на досегашния кмет Георги Георгиев, а през февруари тази година той бе отстранен от поста си.
13 населени места в страната избираха кметове
За кмет на Бата се кандидатираха трима души, мъж и две жени - едната дъщерята на отстранения кмет, а другата секретарката му. До балотаж достигнаха двама - Валентин Петров от "БСП - Обединена левица" и дъщерята на досегашния кмет Златина Петрова - независим кандидат.
Закона не позволи на Георги Георгиев да остане на поста кмет, но му позволява той да бъде част от инициативния комитет, който издига дъщеря му за независим кандидат за кмет.
Изборът на жителите на Бата започна преди час, като избирателната активност към този час е слаба.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Ивета Костадинова
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