Децата в България са здравно осигурени за сметка на държавата и имат право на широк пакет безплатни медицински услуги и могат да получат безплатно пълния пакет от медицински и дентални дейности, които се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса“, обясни Цветанка Георгиева, главен експерт в НЗОК в предаването “Пулс” по NOVA NEWS.

По думите ѝ това включва профилактични прегледи, лабораторни и образни изследвания, консултации със специалисти, хоспитализации, лекарства за домашно лечение и медицински изделия. Тя подчерта, че при липса на възможност за лечение у нас детето може да бъде изпратено за лечение в чужбина напълно безплатно.

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Георгиева напомни, че изборът на личен лекар е първата важна стъпка след раждането. „Това е важно да стане скоро след раждането, защото до 24-тия час детето може да бъде посетено в дома от личния лекар“, посочи тя. Родителите могат да изберат наблюдението по програмата „Детско здравеопазване“ да се извършва както от общопрактикуващ лекар, така и от специалист по детски болести.

По отношение на денталната помощ Георгиева подчерта, че децата разполагат с по-разширен пакет услуги. „Децата имат право на обстоен преглед и четири дейности за календарната година“, каза тя. Освен това при задължителните ваксини родителите не дължат никакви такси. „Имунизациите са абсолютно безплатни за децата. Родителят не дължи нито потребителска такса, нито някаква друга такса“, категорична бе Цветанка Георгиева.

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