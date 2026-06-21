Президентът на Масуд Пезешкиан заяви, че Иран не се стреми към създаването на ядрено оръжие, но няма да се откаже от правото си да обогатява уран за мирни цели, предава БТА.

Изявлението му идва часове преди началото на нов кръг преговори между Иран и Съединените щати в Швейцария, които се провеждат с посредничеството на Катар и Пакистан.

„Можем писмено да заявим, че нямаме намерение да произведем атомна бомба“, подчерта Пезешкиан. Той добави, че Техеран многократно е заявявал тази позиция пред международната общност. Иранският президент обаче беше категоричен, че страната му няма да направи компромис с ядрената си програма за граждански нужди. „Няма да се откажем от нашето право на обогатяване на уран“, заяви той.

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Иран е страна по Договор за неразпространение на ядреното оръжие, който признава правото на държавите да развиват ядрени технологии и да обогатяват уран за мирни и граждански цели при спазване на международните правила.

Редактор: Ралица Атанасова