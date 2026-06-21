Най-малко девет души, сред които дете и журналист на „Ал Джазира“ (Al Jazeera), са загинали при израелски въздушни удари и стрелба в ивицата Газа, съобщиха палестински здравни източници, цитирани от „Ройтерс“.

Според медици четирима палестинци, включително две жени и едно дете, са били убити при удар по жилищна сграда в квартал „Сабра“ в град Газа. Израелската армия заяви, че е атакувала въоръжен боец, без да предоставя допълнителни подробности.

При отделен инцидент в Бейт Лахия в северната част на анклава е била убита жена, а при въздушен удар в Хан Юнис е загинал още един човек и са били ранени осем души.

По-късно през деня трима души са били убити при удар по бежанския лагер Бурейдж в централната част на Газа. Сред тях е Ахмед Виша, оператор на „Ал Джазира“, съобщи телевизията.

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Медията определи смъртта му като „отвратително престъпление“ и посочи, че преди около два месеца при израелски удар е загинал и неговият брат Мохамед Виша, също журналист на „Ал Джазира“.

Палестинският журналистически синдикат осъди убийството и заяви, че от началото на войната през октомври 2023 г. са загинали близо 300 палестински журналисти.

Израелската армия съобщи, че Ахмед Виша е бил член на военното крило на „Хамас“ и е действал като снайперист, като е бил убит заедно с още двама бойци на групировката. Военните не представиха доказателства в подкрепа на твърдението. „Ал Джазира“ и „Хамас“ отричат журналистът да е имал връзки с въоръжената организация.

Според „Ал Джазира“ Ахмед Виша е дванадесетият журналист на медията, загинал в Газа от началото на войната.

Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че от влизането в сила на примирието през октомври над 1010 палестинци са били убити при израелски удари. Израелските власти от своя страна съобщават за четирима загинали израелски войници през същия период.

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Израел заявява, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвяни атаки от страна на „Хамас“ и други въоръжени групировки.

Междувременно преговорите за прилагане на следващия етап от подкрепяния от президента на САЩ Доналд Тръмп план за Газа продължават без пробив. Израел настоява „Хамас“ да се разоръжи и да се откаже от властта в анклава, докато палестинската групировка обвързва пълното си разоръжаване с началото на политически процес за създаване на палестинска държава.

Според израелски данни при нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. са били убити около 1200 души. По данни на здравното министерство в Газа от началото на войната са загинали над 73 000 палестинци.

Редактор: Ивета Костадинова