Днес може да е неделя, но в Кюстендил всички чакат понеделника. Особено най-малките деца. От известно време насам в града особено популярна става инициативата на Регионалната библиотека, която носи името "бебешки понеделник". В първия ден от седмицата най-малките се събират в библиотеката и заедно опознават книгите, а с тях и игрите.

Детето е в ръката с книжка, вместо с телефон. Това се вижда в библиотеката в Кюстендил. Много деца се събират на традиционните вече "бебешки понеделници", а библиотеката се превръща в място, в което малчуганите се запознават един с друг и споделят една обща, зараждаща се страст - четенето.



В пространството пред Регионалната библиотека в Кюстендил е пълно с бебешки колички, които не са тук за ремонт, а с тях бебета на различни възрасти са дошли, за да запълнят сутрешните часове преди неминуемото обедно огладняване.

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Зоя Александрова от Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров” разказва: "В началото на месец май решихме да стартираме “бебешки понеделници” в библиотеката, защото искаме да има едно пространство за най-малките деца на Кюстендил. Да възпитаваме в децата любов към книгите и четенето, а когато те израснат в тази атмосфера, това ги кара да го чувстват като свое. И така е много по-лесно да възприемат книгите и четенето, като нещо важно и любимо в техния живот."



Бебешките понеделници са силно посещавани. Децата им се радват по различен начин. Едни потъват в света на книгите, други любопитстват повече към картинките, трети преплитат четене с игра, а четвърти пък харесват да тичат из лавиците с книги.



"Аз съм Любов и имам три деца, като и трите са под тригодишна възраст, така че ръцете са ми пълни, както казват хората, и съм много благодарна, че в Кюстендил има такова място, в което майки с деца могат да идват, да общуват помежду си, децата също да се социализират, четенето е най-прекрасното нещо, помага толкова много на децата, на развитието им, на въображението им, на интереса им към ученето. Така че сме много благодарни, много доволни и както виждате засега кампанията е успешна", разказва посетителка.