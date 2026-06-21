Времето се очертава да е слънчево и горещо в най-дългия ден на годината.

Ще е слънчево в цялата страна. В часовете след обед все пак в някои източни райони, дори и край Северното Черноморие, е възможно да се формира малко по-значителна облачност, дори с кратки незначителни превалявания.

Температурите ще са високи - от 28 до към 33-34 градуса. Температурите на Черноморието ще са до 26-27 градуса на въздуха, около 21-23 градуса пък е морската вода.

Настъпва астрономическото лято

Очаква ни по-динамична обстановка в началото на предстоящата седмица. От понеделник до към сряда-четвъртък в Западна и в Северна България с по-голяма вероятност ще има условия за кратки летни валежи с гръмотевична активност и с висок риск от градушки. Тези явления ще засегнат от понеделник до сряда само Западна и Северна България. Те ще са ограничени по обхват.

По Черноморието вероятност за валежи в следващите дни има чак към сряда-четвъртък, и то на отделни части от крайбрежието. Температурите ще се запазят през предстоящата първа седмица на лятото. Ще измерим вероятно стойности до 35-36 градуса.