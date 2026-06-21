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Денят е най-дългият в годината за Северното полукълбо, а нощта - най-кратката
Астрономическото лято в България настъпва на 21 юни в 11:24 часа, когато настъпва лятното слънцестоене.
Това е моментът, в който Слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за Северното полукълбо, а нощта - най-кратката.
След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Въпреки това летният сезон тепърва предстои и традиционно се свързва с най-високите температури през годината.
Слънчево в последния ден на пролетта
Лятното слънцестоене е астрономическо явление, познато от древността, и е свързано с различни обичаи и празници в много култури по света. То бележи официалното начало на астрономическото лято в Северното полукълбо.
През 2026 г. астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември.Редактор: Ивета Костадинова
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