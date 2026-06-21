Двама млади софиянци решиха по нестандартен начин да покажат състоянието на част от улиците в центъра на столицата. Борис и Никола, които определят себе си като „обикновени автомобилни ентусиасти и активни граждани“, обикалят централните квартали, измерват дупките по пътя и публикуват кадри в социалните мрежи. „Между всички тези красиви сгради и инфраструктура, липсва инфраструктура - има дупки“, казва Никола.

Една от дупките, която двамата показват, се намира в район, където цените на имотите достигат 10 000 евро на квадратен метър. „Дупката е на няколко месеца, като стои тук без да се оправи. Ако измеря дупката от единия край до другия - 120 см на 60 см. Дълбочината е около 10 см“, обяснява Борис. По думите му подобни препятствия не само повреждат автомобилите, но и затрудняват движението, защото шофьорите са принудени да намаляват и да ги заобикалят.

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Вместо сами да ремонтират улиците, двамата решават да привлекат вниманието към проблема с чувство за хумор. Те поставят гумени патенца в дупките и дори ги опаковат като подаръци за общината. „Ние днес временно ги запълваме с нещо, което да им привлече вниманието, патенцата малко да попискат и може би ще им привлечем вниманието“, казва Никола. За една от дупките той шеговито допълва: „Ще им опаковаме подаръче, да го намерят, да го отворят - подарък, пълен с тайни.“

Акцията бързо привлича вниманието на минувачи, а двамата продължават да издирват нови „кандидати“ за класацията си „Топ дупка на София“. Според тях проблемът е толкова мащабен, че трудно може да бъде обобщен в статистика.

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