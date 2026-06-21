В рубриката „Нищо лично” Краси Боев ни среща с майстор - бакърджия, който първо покорява Америка, а оттам и целия свят. Валентин Йотков е обучавал бижутерите на световния гигант Тифани, печели възхищението на кураторите от музея „Метрополитън”, а през училището му в Ню Йорк са минали над две хиляди кандидати, които искат да усвоят уменията му.

„Училището започна в Ню Йорк през 1994 година, сега продължаваме тук в България. Общо всичките ми ученици са около 2 хиляди. Поне от половината държави в света имам ученици”, разказва той.

„Така се случи, че бях поканен на изложба в Ню Йорк. Естествено, на млади години търсехме приключения, реших да остана и така 32 години в Америка. Започнаха да изучават моите неща като част от учебния процес”, спомня си майсторът. „Сега сме в ателието в България. Целта ми е така, както възродих тази техника в Америка, същото да направя и в България за българските майстори”, допълва Валентин.

40 години той събира своите инструменти - чукове за изковаване на съдове. „Това е една доста интересна колекция от наковални. Те са с различна форма и големина. Всяка наковалня има определено предназначение. За изчукването на един съд мога да използвам до десет, дори 15 от тези наковални. Това е една прекрасна колекция”, казва той.

Валентин Йотков: Майсторът, който покори световните върхове, за да се върне в родината

„Това са съдове, които съм правил през 1988-1989 година. Цялата колекция беше около 12 съда, както са 12-те апостола. Идеята беше те да разнасят българския занаят бъкърджийство по света. През 2011 година бях приет в Залата на славата на майсторите, които работят с метал в Америка. Мисля, че това е най-голямото признание, което един майстор може да получи”, казва той.

„В един момент си дадох сметка, че замених България, въздуха, хората, приятелите, историята, културата, занаятите, които толкова ми липсваха през цялото време, с един луксозен живот в чужбина. Връщайки се в България, пред мен се отвори възможността да предам този прекрасен занаят и на българските майстори”, споделя Валентин.

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