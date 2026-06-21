Фатална развръзка на спасителната операция в Пирин. Намериха изчезналата млада жена мъртва. Тялото е било на около 500-600 метра под въжето на заслон „Кончето”. Най-вероятно се е подхлъзнала и е паднала по скалите.

Тя беше в неизвестност от събота. Маршрутът, където следите ѝ се губят, е сред най-популярните, но и сред най-предизвикателните високопланински преходи в България. Младата жена се е движела между заслон „Кончето” и хижа „Вихрен”, като си е направила селфи на заслона в 7:30 сутринта в събота и след това вече няма контакт с нея.

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

В търсенето се включиха екипи на Планинската спасителна служба и хеликоптер на военновъздушните сили.