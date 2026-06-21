Британският премиер ще подаде оставка в понеделник. Това пише пресата на Острова. Смята се, че редица министри оказват натиск на Киър Стармър да се откаже от поста.

Позицията му стана още по-слаба през седмицата, когато Анди Бърнам спечели местните избори в район край Манчестър. Двамата спорят за лидерството в Лейбъристката партия. Смяташе се, че ако бившият учител по физкултура се върне в парламента, това ще е ясен знак за премиера Стармър, че партията иска нов лидер.

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В речта си след победата Бърнам говореше за „нов път за Великобритания“ и „призив за промяна“.

Редактор: Ивета Костадинова