Бургас е домакин на второто издание на фестивала на испанската култура. Посетителите ще имат възможността да наблюдават приготвянето на паеля на живо.

А финалният кръг ще определи българския представител за участие в световната купа по паеля.

Бургас се потапя в аромати от Валенсия: Стартира националната квалификация за световното първенство по паеля

Ник Тодоров е първият представител на страната ни и организатор. „Най-вкусната паеля тази година се надявам да бъде приготвена тук. В 11:00 часа започва националният финал. 9 души от цяла България ще се състезават за шампион на България и да представят страната във Валенсия на 20 септември”, посочи той.

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