След като в средата на седмицата в „Здравей България“ ви показахме, че жители на Стара Загора и градове в Централна България се оплакват от нашествие на пеперуди, сигнали дойдоха и от Североизточната част на страната. В Русе и Силистра хората коментират в социалните мрежи, че не могат да отворят прозорците си вечер без да рискуват в домовете им да влетят пеперуди. За един и същ вид ли става дума и каква е причината за повишената популация?

Гергана живее в русенския квартал „Здравец“. Разказва, че всяка вечер внимава да не остави отворен прозорец, защото пеперудите влитали на ята в дома ѝ. „Никога не съм виждала такова нашествие буквално, във входовете, вкъщи съвсем леко да оставиш за минимално време и започва да се пълни и ние специално затваряме с комарници навсякъде“, казва тя.

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Пеперудите ставали повод и за съседски разправии, защото влизали в жилищния вход. „Караме се за отворените прозорци в общи линии и чакаме да мине периода, в който да изчезнат сами“, допълва Гергана.

И в Силистра темата в социалните мрежи е за необичайно голямото количество нощни пеперуди. Според коментари на граждани се забелязват около жилищни блокове, обществени сгради, работни помещения и осветени пространства, като мнозина ги свързват с активния цъфтеж на липите. Проверка на NOVA установи, че става дума за един и същ вид пеперуда - т.нар. нощенка, която според експерти е напълно безвредни за хората.

„Това е така известната гамозначна нощенка. Не, не са опасни в никаква степен за хора, няма някой, който да е установил, че има алергичен риск към тях“, обясни Георги Георгиев, управител на фирма за дезинсекция.

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Пеперудите не хапят, не жилят и не пренасят заболявания. „Абсолютно няма опасност нито за хора, нито за животни“, увери той.

Повишената численост на нощните пеперуди се обяснява с влажната и топла пролет и миграцията на тези насекоми от Южна Европа и Северна Африка. Те може да са вредни за някои зеленчуци, но не и за растителността в градска среда, каквито опасения изказват гражданите. Затова и не се налага третиране, както против комарите, например.

Възрастните екземпляри живеят сравнително кратко и се очаква броят им постепенно да намалее значително към средата на юли.

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