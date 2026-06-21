Снимка: Община Русе
-
„Темата на NOVA”: Дом върху дом
-
293-ма студенти от Юридическия факултет на СУ получиха дипломите си
-
''ЗАДАЧА № 18'': Кой е писателят от Русе, който влезе в матурата по БЕЛ след седми клас?
-
Паметник на ябълката беше издигнат в Странджанско село
-
Трафикът през Ормузкия пролив постепенно се възстановява
-
За осми път Черни Осъм събира гости за празника на традиционната рецепта за боб с коприва
Каква е причината за повишената популация
След като в средата на седмицата в „Здравей България“ ви показахме, че жители на Стара Загора и градове в Централна България се оплакват от нашествие на пеперуди, сигнали дойдоха и от Североизточната част на страната. В Русе и Силистра хората коментират в социалните мрежи, че не могат да отворят прозорците си вечер без да рискуват в домовете им да влетят пеперуди. За един и същ вид ли става дума и каква е причината за повишената популация?
Гергана живее в русенския квартал „Здравец“. Разказва, че всяка вечер внимава да не остави отворен прозорец, защото пеперудите влитали на ята в дома ѝ. „Никога не съм виждала такова нашествие буквално, във входовете, вкъщи съвсем леко да оставиш за минимално време и започва да се пълни и ние специално затваряме с комарници навсякъде“, казва тя.
Инвазия или природен феномен? Хиляди пеперуди превзеха страната
Пеперудите ставали повод и за съседски разправии, защото влизали в жилищния вход. „Караме се за отворените прозорци в общи линии и чакаме да мине периода, в който да изчезнат сами“, допълва Гергана.
И в Силистра темата в социалните мрежи е за необичайно голямото количество нощни пеперуди. Според коментари на граждани се забелязват около жилищни блокове, обществени сгради, работни помещения и осветени пространства, като мнозина ги свързват с активния цъфтеж на липите. Проверка на NOVA установи, че става дума за един и същ вид пеперуда - т.нар. нощенка, която според експерти е напълно безвредни за хората.
„Това е така известната гамозначна нощенка. Не, не са опасни в никаква степен за хора, няма някой, който да е установил, че има алергичен риск към тях“, обясни Георги Георгиев, управител на фирма за дезинсекция.
Пеперудите не хапят, не жилят и не пренасят заболявания. „Абсолютно няма опасност нито за хора, нито за животни“, увери той.
Повишената численост на нощните пеперуди се обяснява с влажната и топла пролет и миграцията на тези насекоми от Южна Европа и Северна Африка. Те може да са вредни за някои зеленчуци, но не и за растителността в градска среда, каквито опасения изказват гражданите. Затова и не се налага третиране, както против комарите, например.
Възрастните екземпляри живеят сравнително кратко и се очаква броят им постепенно да намалее значително към средата на юли.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни