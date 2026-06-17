През последните дни в Русе се наблюдава увеличен брой нощни пеперуди, съобщават от местната общинска администрация. Според специалисти най-вероятно става дума за представители на семейство нощенки, които са напълно безвредни за хората. Те не хапят, не жилят и не пренасят заболявания или зарази.

Повишената численост на пеперудите се дължи на съчетанието от влажна пролет и последвалото рязко повишаване на температурите. Специалистите обясняват, че това е част от естествените популационни цикли в природата, при които през определени периоди броят на някои видове временно нараства многократно, преди отново да се върне към обичайните си нива.

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През деня насекомите обикновено остават неподвижни, а привечер стават по-активни. Уличното осветление, рекламните съоръжения и осветените витрини ги привличат силно, което ги прави значително по-забележими в градска среда. Според експертите явлението е временно. Възрастните екземпляри живеят сравнително кратко и се очаква броят им постепенно да намалее значително към средата на месец юли.