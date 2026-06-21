Близо половината от обществените чешми в София не работят или са за ремонт. Това показват данни на Столичната община, предоставени за NOVA. В тази статистика попадат както чешми, които са разрушени, така и такива, чието изграждане предстои.

Тубите в багажника и курс към Централната минерална баня. Така изглеждат поне два дни от месеца на Борислав. Причината - край дома му в „Света Троица“ няма чешма. „Пием минерална вода. То като няма на друго място как да не идвам? Нямам друг изход“, посочва Борислав.

От всички 224 градски чешми в София близо едва половината са в добро състояние. Останалите или отдавна са пресъхнали, или се нуждаят от основен ремонт. А други тепърва предстои да бъдат построени.

Доброволци възстановяват пресъхнали чешми в София (ВИДЕО)

И ако в повечето райони на София вода все още тече, то в „Подуяне“ няма нито една чешма. Ако сте избрали източната част на Борисовата градина и връзката ѝ с Ловния парк, то е добре да носите със себе си вода, защото единствените две чешми не работят.

„Работим по въпроса. Има планувано изграждане на нови чешми там. Надявам се тази година или догодина да се случи“, каза Георги Пеев, координатор „Чешми“ към Столична община.

От общината обясняват, че често чешмите са обект на посегателства. „Основният проблем е вандализмът. Като доста често се крадат канелки, правят се графити върху чешмите. Получаваме сигнали, но не толкова бързо, колкото очакваме и ремонтът отнема повече време“, коментира още Пеев. Той допълни, че проверки се правят при получен сигнал, а ако няма сигнал, районите по принцип се обикалят.

През 2025 година Столична община одобри план за изготвяне на регистър на чешмите. Година и три месеца по-късно такъв все още няма.

Тогава в работната група е и Симона Стилянова, създател на картата „Чешмите в България“. И днес тя продължава да проучва мнението на хората за необходимостта от чешми в цялата страна.

„Да има унифициран стандарт и чешмите в парковите зони да изглеждат по определен начин, да имат преливници за кучета, тези в градската част да отговарят на определен стандарт, да бъдат достъпни за малки деца и хора с увреждания“, казва Симона.

А докато Васил налива поредната туба с вода, предлага: „Ако има възможност да се вкара по кварталите минерална вода, би било добре“.