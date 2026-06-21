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Бившата тенисистка разказа за живота след професионалния спорт, работата с деца и мисията да предава опита си на следващото поколение
Бившата тенис звезда Сесил Каратанчева е сред хората, които подкрепят Световното първенство за деца със синдром на Даун, провеждащо се в България. В предаването „Близо до спорта“ тя сподели, че е част от организацията на турнира и определя събитието като „нещо невероятно“. „За първи път се прави тук на Балканите. Аз съм малка бръмка в цялото нещо, но беше наистина прекрасно събитие“, каза Каратанчева.
Днес тя е насочила усилията си към развитието на детския спорт. Според нея образованието върви ръка за ръка със спорта, а тренировките изграждат не само физика, но и характер. „Спортът е психическо и физическо здраве. Той само подпомага учебния процес“, подчерта тя. Каратанчева признава, че най-голямата ѝ мотивация е да вижда ентусиазма на децата: „Това, което ме радва, е желанието, с което идват на тренировка.“
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Според нея най-важната задача днес е да се помага на младите спортисти да изграждат дисциплина и устойчивост. „Не всичко ще бъде така, както ти искаш. Понякога губиш и пак трябва да продължиш напред“, каза тя. Въпреки трудностите пред българския спорт, Каратанчева остава оптимист: „Вярвам в младите. Те са бъдещето и мисля, че ще има достойни наследници и на мъжкия, и на женския тенис.“
Целия разговор вижте във видеото.
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