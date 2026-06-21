Мъж с увреден слух остана без директен достъп до спешния телефон 112 при здравословен проблем, след като единственият алтернативен канал за комуникация - приложението за текстови съобщения към системата, не му позволило да потърси помощ. В началото на май Юмер получава силна алергична реакция. „Започнах да усещам тежест в гърдите и начална фаза на задух. В такъв момент първата ми реакция беше да се свържа със 112“, разказва той.

Вместо това обаче се сблъсква с технически затруднения. „Оказа се, че съм получил потвърждение за нова парола едва след 4 дни. Така останах без възможност да се свържа директно със 112 самостоятелно“, обяснява Юмер. Без друга възможност той търси помощ от свой приятел. От първия сигнал до пристигането му минават около 40 минути.

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„Като лице с увреден слух той няма възможност за пряка връзка. В такива ситуации хората в неговото положение разчитат на посредник между диспечер и реалните медицински служби“, казва Константин Косев, който се свързва със 112 от името на Юмер. След повторно обаждане двамата успяват да осъществят връзка с медицинско лице, а състоянието на Юмер се стабилизира след телефонна консултация.

След случая двамата подават официална молба до МВР за проверка на приложението. От министерството заявяват, че извършената техническа проверка не е установила описаните проблеми и че достъпът до профила е бил възстановен по регламентирания ред чрез смяна на парола. Заради липсата на удовлетворителен отговор те са сезирали и Европейската комисия. „Спешната помощ трябва да бъде достъпна за всички, не само на теория, а в реална ситуация. Аз не искам специално отношение. Искам равен достъп“, заявява Юмер.

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