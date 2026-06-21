Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария, където ще участва в разговори с Иран относно прилагането на споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, предаде АФП.

Преди заминаването си от военната база „Андрюс“ той заяви, че преговарящите ще обсъждат основно ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. По думите му целта е да се постигне напредък и по двете ключови теми, като самият той ще участва в преговорите за кратък период от един до два дни.

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Първоначално разговорите в Швейцария са бяха планирани за 19 юни, но бяха отложени в последния момент заради ескалация на напрежението, след като Израел нанесе удари в Ливан, при които загинаха четирима негови военнослужещи.

След последвалите сблъсъци Израел и „Хизбула“ взаимно се обвиняват в нарушения на новото примирие, включено в предварителното споразумение между САЩ и Иран.

Ванс коментира, че ситуацията в Ливан „всъщност се подобрява“, но подчерта необходимостта от постоянно управление на процеса, за да се гарантира сигурността на Израел и Ливан.

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Той описа ситуацията като цикъл на взаимни удари, при който едната страна стреля, а другата отвръща, и подчерта нуждата от временно прекратяване на огъня, за да може примирието да се задържи.

Според него американските представители Джаред Къшнър и Стив Уиткоф вече се намират в Швейцария, където работят по техническите аспекти на преговорите.

Редактор: Ивета Костадинова