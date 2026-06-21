Ако има едно ястие, което може да се нарече вкусът на Полша, това е бигосът. Традиционната гозба от кисело зеле, месо и подправки е толкова популярна, че според местна шега в страната има „40 милиона поляци и 4 милиона рецепти за бигос“.

В репортаж на “Дойче Веле” полският готвач Александър Барун разказва, че ястието носи спомени за детството на поколения поляци.

Основата на бигоса е киселото зеле - един от най-характерните продукти в полската кухня. Рецептите се различават значително. Някои добавят само кисело зеле, други го смесват с прясно. Срещат се варианти с ябълки, вино, сушени сливи, гъби и различни видове пушени меса.

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Редактор: Ралица Атанасова