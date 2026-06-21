Снимка: Стопкадър
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Повече гледайте във видеото на "Дойче веле"
Ако има едно ястие, което може да се нарече вкусът на Полша, това е бигосът. Традиционната гозба от кисело зеле, месо и подправки е толкова популярна, че според местна шега в страната има „40 милиона поляци и 4 милиона рецепти за бигос“.
В репортаж на “Дойче Веле” полският готвач Александър Барун разказва, че ястието носи спомени за детството на поколения поляци.
Основата на бигоса е киселото зеле - един от най-характерните продукти в полската кухня. Рецептите се различават значително. Някои добавят само кисело зеле, други го смесват с прясно. Срещат се варианти с ябълки, вино, сушени сливи, гъби и различни видове пушени меса.
Повече вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
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