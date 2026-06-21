Хиляди граждани се събраха в Нови Сад на пореден мащабен протест срещу управлението на сръбския президент Александър Вучич. Демонстрацията беше организирана в памет на 16-те загинали при трагичния инцидент на жп гарата в града през 2024 г., който протестиращите свързват с корупция и лошо управление.

Участниците в протеста отново настояха за предсрочни парламентарни избори и отправиха обвинения към властта за ограничаване на свободата на медиите, натиск върху политическите опоненти и връзки с организираната престъпност. От своя страна Вучич отхвърля тези твърдения и определя протестите като организирани с подкрепа от чужбина. Според демонстрантите общественото недоволство продължава да расте.

Арести след антиправителствения протест в Белград

Въпреки продължаващия натиск от страна на протестиращите, сръбският президент засега не дава ясен отговор кога страната може да се отправи към предсрочни избори, като през последните месеци нееднократно отлага решение по въпроса.

Редактор: Ралица Атанасова