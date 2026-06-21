Родопското село Забърдо, наброяващо не повече около 500 жители на отново привлече вниманието с нестандартна инициатива. Селото, известно с десетките си атракции и амбицията си да стане „световна столица на мира“, изпраща символични подаръци на седем световни лидери, сред които американският президент Доналд Тръмп, папа Лъв XIV и китайският лидер Си Дзинпин.

Подаръците представляват войнишки каски с надпис „Peace“ и бяло гълъбче - символ на мир. „Пращам им ги да си ги държат на бюрата и да им напомнят всеки ден. Гълъбът бяга от каската, бяга от войната“, обяснява кметът на селото Валентин Черпоков. По думите му именно световните лидери трябва да бъдат пример в усилията за прекратяване на конфликтите.

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Забърдо не крие стремежа си да бъде посланик на мира. Още преди четири години на входа на селото беше издигнат петметров паметник-гълъб, изработен от 200 военни каски. „Това е единственият паметник от военни каски в света и с него кандидатстваме за рекордите на Гинес“, твърди Черпоков.

Селото вече има опит в международните жестове. Миналата година местните „евробаби“ изпратиха песен за Доналд Тръмп, която достигна до Белия дом. Ако някога получат покана отвъд океана, те са готови да тръгнат веднага. „Ще му я изпеем лично на български. И освен този подарък, ще му занесем и родопски подаръци“, обещава кметът.

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