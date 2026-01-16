Лидерите на Япония и Южна Корея започнаха официалните си разговори по необичаен начин – с импровизирана барабанна сесия, в която изпълниха k-pop хитове. Японският премиер Санае Такаичи и южнокорейският президент И Дже Мьон смениха строгите костюми с еднакви сини анцузи и седнаха зад барабаните още в първия ден от срещата си в Япония.

Двамата изсвириха BTS хита „Dynamite“, както и песента „Golden“ от хитовия сериал на Netflix „KPop Demon Hunters“, която наскоро спечели „Златен глобус“ за най-добра оригинална песен. Инструментите бяха шестчастни комплекти на японската компания Pearl – един от най-известните производители на барабани в света.

За президента И това било сбъдната мечта. „Днес осъществих мечтата на живота си. Да свиря на барабани е моя мечта още от детството“, заявил той пред Такаичи, по данни на южнокорейското правителство.

Любовта на японския премиер към барабаните също не е тайна. Такаичи, известна като почитател на хеви метъл музиката, разкри, че е подготвила изненадата, след като И ѝ споделил на срещата на АТИС миналата година, че винаги е мечтал да свири на барабани.

Президентът признава, че „не било лесно да се държи ритъмът“, но по-късно написа в социалните мрежи, че се надява Япония и Южна Корея да се сближат „така, както се уважаваме взаимно и се настройваме към ритъма един на друг“.

Срещата между двамата е третата, откакто Такаичи встъпи в длъжност през октомври 2025 г. като първата жена министър-председател на Япония. Разговорите се проведоха в района Нара и обхванаха теми като индустриалните вериги за доставки, изкуствения интелект, денуклеаризацията на Корейския полуостров и сътрудничеството със САЩ.

„Съгласихме се, че сътрудничеството между Корея и Япония, както и между Корея, Япония и САЩ, е ключово за регионалния мир и стабилност в условията на бързо променящата се международна обстановка“, заяви И.

Отношенията между двете държави постепенно се затоплят, като фокусът все повече пада върху икономиката и сигурността, а историческите спорове от периода на японското колониално управление отстъпват на заден план. След като встъпи в длъжност през юни, И възприе по-прагматичен тон и определи Япония като „незаменим партньор“.

Нестандартната дипломатична среща продължи и с размяна на подаръци. Такаичи подари на И чифт палки за барабани с гравираното му име. В отговор южнокорейският президент ѝ поднесе палки с лаково покритие и барабанен комплект от корейска марка, както и подаръци за съпруга ѝ – ръчно изработен сервиз и смартчасовник Samsung Galaxy Watch Ultra.

И Дже Мьон вече е известен с внимателно подбраните си подаръци за световни лидери – миналата година той подари на американския президент Доналд Тръмп реплика на златна корона от древното корейско царство Сила, а на китайския лидер Си Дзинпин – дървена дъска за стратегическата игра го.

Редактор: Ралица Атанасова