И Дже Мьон е на държавно посещение в Китай
Президентът на Южна Корея И Дже Мьон се здависа с хуманоиден робот, разрабтен от китайска компания. Това стана по време на визита на държавния глава в Шанхай.
В китайския мегаполис И Дже Мьон посети изложение на стартъп компании, които разработват иновационни технологии в обралстта на роботиката и виртуалната реалност. Именно там той се запозна с хуманоида на китайската компания Agibot.
Кандидатът на либералите И Дже-мьон спечели президентските избори в Южна Корея
След като южнокорейският президент се здрависа с робота - хуманоидът му отговори учтиво: "Изключително поласкан съм".
Дже Мьон беше на държавно посещение в Китай, където се срещна с китайския си колега Си Дзинпин. Това беше втората им среща за по-малко от три месеца.Редактор: Станимира Шикова
