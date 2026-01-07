Президентът на Южна Корея И Дже Мьон се здависа с хуманоиден робот, разрабтен от китайска компания. Това стана по време на визита на държавния глава в Шанхай.

В китайския мегаполис И Дже Мьон посети изложение на стартъп компании, които разработват иновационни технологии в обралстта на роботиката и виртуалната реалност. Именно там той се запозна с хуманоида на китайската компания Agibot.

След като южнокорейският президент се здрависа с робота - хуманоидът му отговори учтиво: "Изключително поласкан съм".

Дже Мьон беше на държавно посещение в Китай, където се срещна с китайския си колега Си Дзинпин. Това беше втората им среща за по-малко от три месеца.

