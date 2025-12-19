Снимка: iStock
-
Пътуване до края на света: Мариета Георгиева - българката, развяла родния флаг на Южния полюс
-
„Непознатите земи”: Австралия – коледен базар през юли и Нова година на плажа
-
Дядо Коледа се появи изненадващо в аквариум в Рио (ВИДЕО)
-
Нюзрумът на NOVA отличи най-добрите в екипа си (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Любители на зимните спортове караха ски с пингвини в Китай
-
Небесна феерия: Изтребители прелетяха във формация на коледна елха (ВИДЕО)
Събитието не представлява законно признат брак, но предизвика сериозен обществен интерес
История от Япония отново постави на дневен ред темата за самотата и променящите се човешки отношения в ерата на изкуствения интелект. 32-годишна японка организира сватбена церемония с изкуствено генериран мъж – дигитален партньор, създаден чрез AI платформа.
Събитието не представлява законно признат брак, но е широко отразено в медии и предизвика сериозен обществен интерес. Кадри от церемонията показват силно емоционалната реакция на жената, което допълнително разпали дебата дали подобни връзки са форма на личен избор или сигнал за по-дълбок социален проблем.
Според публично достъпна информация жената е имала реален партньор в миналото, а общуването с AI започнало като начин за справяне с лични трудности. Постепенно дигиталната връзка прераснала в емоционална привързаност.
Мъж предложи брак с анимация, създадена с изкуствен интелект (ВИДЕО)
Япония от години е сочена като пример за общество, в което алтернативните форми на взаимоотношения набират популярност – от „семейства под наем“ до виртуални партньори. Подобни тенденции се наблюдават и в САЩ, където AI приложенията за емоционална подкрепа и компания имат милиони потребители.
Случаят отново повдига въпроса: дали изкуственият интелект запълва празнота, създадена от съвременния начин на живот, или постепенно заменя реалната човешка близост.
Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни