В интернет набира огромна популярност едно от най-креативните предложения за брак, появявали се напоследък. Мъж реши да изненада своята половинка не с класическия пръстен на вечеря, а с нещо далеч по-неочаквано – измислен анимационен трейлър, създаден с помощта на изкуствен интелект.

На видео се вижда как влюбената двойка сяда уютно у дома, за да гледа „нов анимационен филм“, но жената няма никаква представа какво ѝ предстои. В началото всичко изглежда като типична приказка от вселената на „Дисни” – вълшебна музика, красиви герои, приказен сюжет... докато не започва да разпознава себе си в историята.

Вдовица се омъжи за… чатбот (ВИДЕО)

На екрана се разказва за нейния живот, нейните мечти и нейната любовна история. Постепенно разбира, че „филмът“ е за нея и нейния любим. А в края – големият въпрос се появява не само на екрана, но и на живо, заедно с пръстен и падане на коляно.

Реакцията на бъдещата булка е всичко друго, но не и обикновена – първо хвърля одеялото, с което е завита, а после и чорапите и избухва в сълзи. Видеото вече има над 11 милиона гледания и над 1.5 милиона харесвания само за няколко часа.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова