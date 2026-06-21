Снимка: Булфото
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Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Това съобщи за NOVA Джелал Фаик - гл. секретар на Главното мюфтийство. Преди това той заемаше длъжността на заместник на духовния водач на мюсюлманите. Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет.
В НДК се проведе конференция за избор на нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание. Бяха подадени две кандидатури за поста. Това са председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов. Изборът беше решен от над хиляда делегати.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
„Потребностите на мюсюлманската общност са много различни от различно естество. Имаме различни идеи за решаване на проблемите, но основният акцент, който поставяме, е върху образоването и преквалифицирането на кадрите, които в момента работят или които ще се подготвят, тъй като мюсюлманската общност има потребност от по-образовани и подготвени религиозни водачи, които да водят мюсюлманската общност в този многопластов свят”, заяви Ведат Ахмед.
Като предизвикателство той посочи информираността. „Важно е мюсюлманските лидери да бъдат подготвени и знаещи, но заедно с това да наблегнат на възпитанието в ценности, а това е възможно, когато и те самите споделят определени ценности”, каза Ведат Ахмед.
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Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
„Новият главен мюфтия ще работи за благото на мюсюлманите в България. Ще започнем работа с младите хора, имаме млади имами, имаме мюфтийства, училища и вървим устремено. Нашата цел е първо да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности и ще бъдем близки до хората. Имаме идеи и амбиции, така че ще работим с всички”, заяви Ахмед Хасанов.
„Младите хора заминават на Запад, особено в нашите среди имаме млади хора, които предпочитат да бъдат на Запад. С моя екип ще направим всичко възможно да върнем максимално повече хора в нашата страна”, каза още той.
344 делегати поискаха новия главен мюфтия да се избере с таен вот. Процедурата обаче предизвика скандал, тъй като организационната комисия обяви, че няма техническа подготовка за тайно гласуване. 529 делегати се обявиха за явен вот.
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