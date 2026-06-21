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Решението е последвано от отнемането на полския орден на украинския президент Володимир Зеленски
Трима бивши президенти на Украйна, Леонид Кучма, Виктор Юсченко и Петро Порошенко, обявиха, че ще върнат държавните отличия, получени от Полша. Решението им е в знак на протест срещу отнемането на полския орден на украинския президент Володимир Зеленски. Бившите държавни глави съобщиха за намерението си чрез социалните мрежи и в изявления пред украински медии.
Според тях решението на Варшава да отнеме отличието на Зеленски е несправедливо и подкопава отношенията между двете държави.
Исторически спор обтегна отношенията между Полша и Украйна
Повод за действията на полския президент Анджей Дуда стана преименуването на украинска военна част. Името, избрано от украинската страна, е свързано с период от Втората световна война, който в Полша се асоциира с етническото прочистване на поляци от украински националистически формирования.
Решението на Дуда обаче предизвика разнопосочни реакции в Полша. Редица депутати отправиха критики към президента, като предупредиха, че подобен ход може да навреди на отношенията между Варшава и Киев в момент, когато Украйна продължава да разчита на международна подкрепа. Полският външен министър също се разграничи от ескалацията на спора, като заяви, че от напрежението между двете съседни държави печели единствено Москва.Редактор: Ралица Атанасова
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