Мъж от врачанското село Нивянин се бори от 4 години със съдбата си. Заболяване налага един след друг да бъдат ампутирани и двата му долни крайника и така той остава повече от половин година прикован. И сега има нужда от помощ.

"8 месеца съм на легло. Не съм ставал и съм в тая количка. Вързан", казва Георги.

Посещението в дома на Георги е повод близки и съседи да го изнесат на ръце в коликата навън за пръв път от ноември миналата година. А иначе за него нормалният живот свършва преди 4 години.

"Това се случи 2022 година. С единия ми крак загазих", казва мъжът. Наложила се ампутация. "Беше страшно. Много страшно", добавя Георги.

Още по-страшното обаче се случило миналата година, когато въпреки направените 3 операции лекарите не успели да спасят и другия крак. Така мъжът, който е работил и като тракторист, и като общ работник, и като санитар останал прикован към количката. Има личен асистент, но на практика живее съвсем сам.

"Никой не ми помага в момента. Няма как да се справя", казва той.

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Отпусната му била протеза за единия крак, но тя отесняла заради обездвижването, а и е крайно недостатъчна, за да може да се изправи. Трябват му две, но не може да ги получи безплатно, докато не изтече срока за ползване на първата протеза.

"Имам фактура от тази фирма в Плевен, където трябва да закупя тези протези. 33 хиляди евро струват. Няма как да разчитам на 350 евро пенсия", допълва той.

Затова му остава само да разчита на добри хора със щедри сърца и да мечтае, че някак ще успее да се сдобие с протези за двата крака. "Да мога да стана, да ходя, да виждам хора, да виждам всичко, което не съм го виждал до сега от 8 месеца насам", казва той.

"Той е много добър човек. Заслужава това нещо. Когато се наложи, винаги ще му помогна", казва съседът му Йосиф. Хора като съседа му Йосиф с добри и състрадателни сърца опитват да помагат, както могат, но не успяват да съберат сумата от 33 хиляди евро и са им нужни още съмишленици, за да направят живота на Георги малко по-лесен.

"Дано стане това нещо да се изправя един път на крака. Това ми е най-голямата цел в живота, за да виждам хората", казва Георги.

Ако искате да помогнете на Георги, може да преведете средства по следната банкова сметка:

IBAN – LT- 933250035669297302

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ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

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